大聯盟一位遲來的「3億男」誕生了，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）獲得紐約大都會12年3.15億美元肥約（新台幣96.7億）。然而大都會陣中已經有身價10年3.41億美元的游擊手林鐸（Francisco Lindor），柯瑞亞勢必要改當三壘手了。

《紐約郵報》率先報導，柯瑞亞原先要加盟舊金山巨人，價碼13年3.5億美元，但是在體檢的時候出現一點問題，巨人在最後關頭反悔。柯瑞亞今年才把經紀人換成談判高手波拉斯（Scott Boras），波拉斯很快再和大都會老闆科恩（Steve Cohen）談妥，科恩對於這個意外收穫相當滿意。

科恩說：「我們還缺一樣東西，現在補上了，這很重要，使我們超越巔峰。這是一支好球隊，我希望是如此。這是非常重大的改變，我們的投手已經齊備，還缺1位打者，現在我們更上一層樓了。」

柯瑞亞上季有0.291打擊率、0.834攻擊指數，他去年離開老東家太空人，本來就應該是3億男了，但最後以3年1億美元加盟雙城，實際上是騎驢找馬，合約後兩年都包含脫逃條款。柯瑞亞球末自比為「名牌貨」，準備逃脫另覓大約。今冬碰上口袋很深的巨人，讓柯瑞亞差點拿到13年長約。加盟大都會也是個好結局，唯一的缺憾是柯瑞亞必須改當三壘手，他是游擊金手套，過去沒怎麼守過三壘。