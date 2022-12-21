T1桃園永豐雲豹洋將「魔獸」霍華德18日主場之戰無預警缺陣，引發全場球迷怒火，球團今天公布補償機制，只要持當天購票的「資格碼」，換取未來11場其中1場主場門票。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹在12月18日於主場國立體大綜合體育館，迎戰聯盟衛冕軍高雄全家海神，不料超級球星霍華德（Dwight Howard）當日因身體不適、並未出賽，卻引來球迷不滿，球隊總經理蘇翊傑甚至宣布請辭負責，球團今天發出聲明說蘇翊傑即日起卸下總經理職務。

雲豹也宣布，未來球隊運作將由執行長張建偉暫代，未來球隊實際運作則將交由新任營運長負責。

為平息各方怒火，球團也加碼公布回饋補償機制，對於當天進場的球迷，祭出3大措施，包括線上商城5折優惠，可更換未來11場其中1場主場門票，換票入場的球迷，有機會獲得霍華德球員版球衣1件。（編輯：張芷瑄）1111221