主計總處今（21）日發布薪資中位數統計，去（110）年受經濟活絡影響，各階層薪資（年薪）都有成長，惟極端高薪族群成長最快，大幅推升平均薪資，以致領不到平均薪資的上班族人數占比升至68.31％，反映中產階層與極端高薪族群的薪資差距，續呈擴大。

國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年受僱人數有813萬人，薪資中位數是指依薪資高低排序後，排名第406萬名的薪資，去年薪資中位數升至50.6萬元，成長1.0％，而薪資平均數67萬元，成長3.02％。

陳惠欣表示，去年全球經濟回溫，出口暢旺，我國半導體所屬的電子零組件業、電腦電子產品業的薪資成長很高，但內需服務業受疫情影響，薪資成長緩慢，甚至負成長，這是使得低於平均薪資的人數占比升高的原因。

統計顯示，自發布薪資中位數以來，低於平均薪資的上班族人數占比逐年升高，101年是64.98％，110年擴大至68.31％，反映中產階層與極端高薪族群的薪資差距，續呈擴大。