上緯投控（3708）受惠原物料價格下跌及銷售策略調整，加上認列離岸成功收入淨收益挹注，前三季EPS 8.35元。上緯認為，11、12月風電樹脂拉貨動能回升。今年大陸新增裝機風電裝機量約50GW，與去年持平，明年裝機量較為樂觀，預估可達70-80GW，有利風電樹脂出貨量成長。

此外，長興（1717）因合成樹脂、特用材料出貨回穩，10月、11月營收站回40億以上水準。展望後市，考量大陸剛開始與疫情共存，經濟活動影響還不明朗，將強化利基產品，蓄勢推進。

其中，明年真空壓模機部分維持成長態勢不變，主出貨日本，台數成長約四成；特用材料之UV材料出貨量減少，但毛利、獲利仍維持一定水準；矽相關產品因單價較高，所營收金額比較高，約二至三成，明年持穩推進。

上緯投控風電樹脂營收占比45％、環保耐蝕33％、碳纖複材15％。由於環保耐蝕出貨因總經趨疲與歐洲能源成本提高導致需求放緩，風電樹脂需求則有所回溫，但大陸葉片廠在疫情後招工不易而受到壓抑，預期11、12月出貨量仍將較10月成長。

上緯投控表示，同業殺價競爭與中國風機OEM嚴格壓低成本，風電樹脂在大陸市場毛利率僅6～10％，因此營運策略擬將國際市場占比從15％再拉高，期盼藉此拉抬風電樹脂毛利率，預估全年毛利率近14.5％。

碳纖事業今年年中供貨拉擠碳板予一國際葉片廠，預期明年貢獻有望明顯提升。可回收樹脂EzCiclo與SGRE(西)合作，盼年底試作能通過，目標明年大量出貨。