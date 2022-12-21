一名女網友與超節儉男友交往1年多，男友住在6樓頂樓加蓋，不但沒有手機訊號，屋內沒有冷氣，2人同居2個月後，某次她在洗澡時突然沒有熱水，原來男友嫌她洗澡太久，直接關掉瓦斯，男友說「我看著瓦斯表感覺心臟快停了」，但她只洗了10分鐘，決定果斷提分手。

「婚前同居真的能看清一個人」該女網友在Dcard發文，她與男友交往1年多，男友平時很節省，住在6樓頂樓加蓋，稱頂樓可以曬衣服，下雨天還能儲雨水用來沖馬桶，房租只要6千，2樓則要8千；但她抱怨雨水打到鐵皮的聲音很大，也會漏水，而且室內訊號很弱、沒有網路，回網路訊息必須要到屋外。

該女網友說，男友租屋處沒有冷氣，只有風扇，夏天時室內溫度曾高達38度，她與對方同居2個月後，某次她在洗澡時突然沒了熱水，她馬上問男友不是使用天然瓦斯嗎？男友說「你洗太久了，我看著瓦斯表感覺心臟快停了」，但她只洗了10分鐘，後來她直接到美髮店洗頭，並決定分手、封鎖對方。

其他網友留言「冬天關瓦斯，夏天頂加沒冷氣，房間沒訊號，當兵都沒那麼慘」、「哇有夠摳，摳得超沒人性，分得好」、「所以他到底存多少錢啊」、「是不是連套子都要省」、「這麼摳，隨著時光的流逝，直接變成老摳摳欸」、「雖然說男生小氣，但你是在花他的錢也是事實阿，你有跟他分擔那些費用嗎」。