擁有良好的性生活，竟然有可能更長壽？日本山形大學醫學院研究指出，性慾較低的男性死亡風險最高可能增加2倍，罹患癌症、心血管疾病、糖尿病的機率較高，更發現性慾低的研究對象，較多人有吸菸習慣、酗酒、心理痛苦、少笑等情況。

根據一項刊登在期刊《PLOS One》的研究指出，性慾較低的男性死於心血管疾病的機率，幾乎是一般男性的1.5倍；而死於癌症的機率，也高於其他男性2倍之多，隨著年齡漸長，性慾較低的男性更可能出現酗酒、少笑、糖尿病等情況，且缺乏「Ikigai」（生き甲斐），意即缺乏人生目標和生存理由。

值得注意的是，研究中的女性受試者通報性慾低落的比例幾乎是男性的2倍，卻沒有發現女性的性慾和死亡風險有類似的關聯。

這項研究是由日本山形大學醫學院發起，追蹤山形縣超過2萬名40歲以上居民，分別為8558名男性、1萬2411名女性，調查其超過10年的醫療紀錄，包括年紀、抽菸、酗酒、教育程度、婚姻狀態、笑的頻率、運動習慣、身體質量指數（BMI）、心血管健康等。

另外，研究也顯示，性慾較低的受試者有吸菸習慣、酗酒、心理痛苦、少笑等情況的人相對較多，低教育程度者比率更高，而性慾低的男性相較之下也容易罹患糖尿病。

研究團隊指出，雖然性活動和性滿足被認為對長者的心理健康和幸福有益，但仍需進一步研究，才能釐清性慾和預防死亡之間的關聯，同時團隊也提醒，這份研究僅關注日本單一地區，人口相對較少，研究結果可能不適用於世界各地。

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