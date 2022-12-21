日前有名90歲阿嬤因為沒結婚生小孩，自己的兄弟姐妹也相繼離世，雖然阿嬤目前暫時可自理生活，但是上醫院等事情需要鄰居幫忙，但阿嬤也對鄰居提出「若給500萬」，希望鄰居可以在她去世後，每年清明節以及忌日祭拜她，但鄰居因為怕惹上麻煩因此拒絕她；對此有律師也在網上回應這件事情，並提出3個建議方案，認為可助人又可保平安。

日前有人妻在臉書「匿名2公社」發文，她提到1名90歲的鄰居阿嬤因為沒結婚沒小孩，而弟弟妹妹也都離世了，雖然阿嬤可以暫時可以自理生活，但是需要去醫院都會請她幫忙，某一天，阿嬤要她在農會開戶，然後給她500萬元，但條件是，若阿嬤去世後，在每年清明節以及忌日她要祭拜阿嬤，但她友因為怕麻煩，便拒絕了阿嬤。

對此，律師蘇家宏也在臉書對這消息做出回應，他提出3個方案，可以助人又平安，他表示

1. 阿嬤如果沒有繼承人，依照法律的規定，阿嬤財產將會進入國庫。

2. 從阿嬤的心願來說，因為沒有繼承人可以託付祭拜的大事，所以需要一位真誠且願意執行的人，來完成他在畢業後的盼望（宗教祭祀），如果沒有人承擔，阿嬤一定很不平安。

對網友來說，如果拿了500萬元，阿嬤會不會有其他的想法，或是阿嬤的遠親質疑願意承擔的人，提出法律訴訟等等，那真的很不值得。

另外他也提到「阿嬤與願意承擔的人要注意什麼呢？有沒有好的方式呢？」，並提出3個建議方案：

A、請阿嬤寫一份遺囑，現在的500萬元仍然保留在阿嬤名下：

既然是在阿嬤人生畢業後在做的事，何不寫一份遺囑，指定遺囑執行人為：XXX，並且把所留遺產遺贈給XXX，並附帶每年祭祀，以及支付遺贈的條件，如此一來，500萬元不用事先給，減少糾紛，等到人生畢業後，依照遺囑執行即可。

B、立下一份附負擔的贈與契約書，500萬元先給。

就依照阿嬤的想法擬定贈與契約書，並請承擔的XXX，需要每年祭拜，如果沒有做的話，就要把贈與的財產給AAA公益團體。

C、設計祭祀信託契約

阿嬤把500萬元交付信託，受益人每年清明節、忌日祭祀的話，每一次可以拿到5萬元，如此一來，就可以確保阿嬤在未來50年都可以得到完整的祭祀。（信託的內容可以依照個案來做調整，以上只是舉例）

最後他認為懂得運用法律，可以幫助阿嬤完成心願，也可以避免不必要的困擾，讓人與人之間更平安。