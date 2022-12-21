雷千瑩體驗原住民傳統射箭。（公視提供）

台灣射箭國手「雷母」雷千瑩受公視《誰來晚餐14》邀請，拜訪在花蓮的大德部落中熱愛射箭的一家，聊聊追尋夢想的經歷與家庭的支持。不過，她卻在拜訪家庭的餐桌上意外暴露弱點，看到滿桌的海產有點緊張，坦言不太敢吃生食，首次挑戰生吃海膽，意外打開味蕾，表示：「一開始我有點緊張，因為我真的沒有吃過海膽，吃下去後發現很像螃蟹蛋黃的味道。」

雷千瑩從2013年獲得亞錦賽金牌開始，在今年的「射箭世界盃」第4站哥倫比亞站，與隊友湯智鈞聯手在反曲弓混雙團體賽獲得金牌，是臺灣女子射箭反曲弓好手。她在餐桌上分享作爲國手，常常必須犧牲和家人相處時間，她表示：「因為平常只有周末休息才有空，老家在台北，我都在高雄，所以也不是每個假日都可以回家，所以每次去爸媽都會準備一桌我喜歡的菜，全家一起吃飯。」

雷千瑩得知受訪者也懷抱著成為射箭國手的夢想，相當鼓勵她繼續追求夢想，表示射箭相較於其他運動來說，比較不會受到年齡的限制，只要保有體力、基本訓練的時間，想射箭射到60歲都可以。雷千瑩也以她一路走來的心路歷程來勉勵對方：「一路上你可能會感謝很多人，但就是不要忘記感謝一個最重要的人，就是自己；因為要靠自己的信念來支撐自己不要放棄。」

第一次參加《誰來晚餐14》的雷千瑩，也在節目中分享這次拜訪後的心得，開心表示：「其實我覺得他們（受訪家庭），也是蠻正向跟樂觀的過他們的生活，那對我一個運動員來講，有時候也會遇到一些挫折跟失落，看到他們的態度跟觀念，也是我可以去學習；這次的拜訪我覺得是一種互相鼓勵、勉勵，然後再各自朝著夢想前進的一個體驗。」