櫃買中心21日表示，全球主要市場及投資人對企業永續發展資訊揭露日益重視，為提升資訊品質及正確性，並配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，與證交所共同發布「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」，供確信機構及人員遵循，以符合國際潮流。

本要點適用範圍為依據「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」第4條第2項或第4條之1第3項及第5條規定，自113年起就永續報告書辦理產業別揭露永續指標確信，或辦理溫室氣體範疇一及範疇二確信者，其會計師、主導查驗員及其所屬事務所或機構之相關業務經驗、進修條件暨意見書適用之確信標準等均須符合所列規定。此外，本要點自112年1月1日起實施，確信機構得檢具申請書及所需附件，向櫃買中心及證交所提出申請，經取得認可後，依作業辦法第5條規定就前述適用範圍出具意見書。

櫃買中心指出，為確保確信機構及人員出具意見書之資訊品質，本管理要點之訂定，除參考國內外實務及相關準則公報外，亦配合編製問答集提供具體說明，期能減少企業及確信機構適用疑慮。有關溫室氣體盤查及確信相關規範、申請書暨問答集等資訊，可上「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「發行人ESG」頁籤，點選「永續發展路徑圖」查閱；或由櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/）右上角點選「永續發展路徑圖」專區連結進入，櫃買中心將持續提供最新資訊供上櫃公司及投資人參考。