網路曝光一段離譜車禍畫面，一輛白色轎車失控撞向電線桿，竟直接「爬上」桿子，車身一度垂直路面，最後倒下側翻。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

網路曝光一段離譜車禍畫面，一輛白色轎車失控撞向電線桿，竟直接「爬上」桿子，車身一度垂直路面，最後倒下側翻；影片曝光網友紛紛笑說「螞蟻上樹」、「突然想檢查車底」、「想走鋼絲」，也有人說「我真心覺得他是衝去卡車位」、「我的專屬停車位，誰都別想搶」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光事發影片，監視器畫面中該輛白色轎車因不明原因竟失控衝向路邊一處電線桿，整輛車竟直接「爬上」電線桿，車身幾乎一度與地面呈現垂直，貼在電線桿上，後來才倒下，側翻在路旁，畫面曝光引發討論。

網路曝光一段離譜車禍畫面，一輛白色轎車失控撞向電線桿，竟直接「爬上」桿子，車身一度垂直路面，最後倒下側翻。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

其他網友留言「太好了那邊沒紅線，快去停」、「如果她是前輪驅動就沒事了」、「塔台塔台，請准許起飛」、「跟台電求償吧」、「這纜繩太穩了吧」、「底盤還蠻乾淨的」、「差點就順利爬上去了」、「螞蟻上樹」、「突然想檢查車底」、「玩命關頭看太多」、「我的專屬停車位，誰都別想搶」、「飛天遁地是不是XXX車主的必修課程」、「我真心覺得他是衝去卡車位」、「這個一定是要使出旋風衝鋒龍卷風然後失敗了」。