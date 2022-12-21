故宮國寶第二次遊彰化，21日在彰化縣立美術館舉辦「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物×新媒體藝術展」開幕儀式。（吳敏菁攝）

故宮國寶第二次遊彰化，21日在彰化縣立美術館舉辦「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物×新媒體藝術展」開幕，不僅能近距離親國寶，運用新科技特效，還能欣賞者也能像隻鳥般，穿梭「谿山行旅圖」、「早春圖」、「富春山居圖」，用不同時代、不同觀點看作品。

「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物×新媒體藝術展」21日在彰化縣立美術館舉辦開幕式後，縣長王惠美和故宮博物院副院長黃永泰一起欣賞展品。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美特別感謝故宮博物院院長吳密察、副院長黃永泰再次讓國寶到彰化，讓鄉親不用遠赴台北，這次展出「清翠玉白菜」、「北宋或遼玉龍紋盤」、與票選最期待看到的「英國十八世紀鐘錶化妝匣」和「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」。

「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物×新媒體藝術展」21日在彰化縣立美術館舉辦開幕式後，縣長王惠美和故宮博物院副院長黃永泰一起欣賞展品。（吳敏菁攝）

王惠美表示，展覽連結彰化人文物產，傳統工藝，過年也不休館，將出動近200名志工人力協助，安排約1300班次投入展場及導覽服務，值得來彰化看國寶，順道遊覽八卦山登場的月影燈季、溪州公園「花在彰化」。

膾炙人口的「清翠玉白菜」，是外國旅客一定會拍照留念，這次來彰化了。（吳敏菁攝）

國立故宮博物院副院長黃永泰表示，彰化與故宮合作無間，這次展出文物更多，膾炙人口的「清翠玉白菜」，是外國旅客一定會拍照留念，「北宋或遼玉龍紋盤」也突破性讓民眾可以360度欣賞龍形的縷空精雕。

「故宮國寶在彰化縣立美術館展出，「北宋或遼玉龍紋盤」讓民眾可以360度欣賞龍形的縷空精雕。（吳敏菁攝）

黃永泰也指出，新媒體藝術展共有4個空間，第一展場「舞蝶香徑」，運用宋徽宗〈詩帖〉意象，看見蝴蝶翩翩飛舞；第二展場「幻象古水族」，以〈海錯圖〉與〈海怪圖記〉檔案文獻，重現古代想像中的海底生物；第三展場「寰宇歷遊」，利用影片及科技，讓民眾像一隻鳥一樣，穿梭「谿山行旅圖」、「早春圖」，感受水流、欣賞瀑布、聆聽蟲鳴；第四展場是「富春印象」，黃公望作品「富春山居圖」，結合梵谷、莫內等畫作，經過AI系統特效，在美術方面是非常大的突破，打造沉浸式劇場，帶來新時代魔幻山水歷險。