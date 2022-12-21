泰安產物繼2009年攜手與國立台灣師範大學等學術單位合作後，近3年再深入台北、宜蘭、花蓮、台東等4所國中校園啟動「超前部署酒駕預防-青少年輔導計畫」協助青少年人格與情緒的穩定發展，建立青少年逆境成長力量。

泰安產險表示，自2009年攜手與國立台灣師範大學及勇源教育發展基金會合作「從心根植改變的力量專案」，培植學童不斷向上，追求美好未來的自信心和動能。從2020年起再進一步深入台北、宜蘭、花蓮、台東等4所國中校園啟動「超前部署酒駕預防-青少年輔導計畫」。

泰安產險指出，透過心理諮商團隊、班級導師與家長三方共同建構的「親師師合作」模式，協助青少年人格與情緒的穩定發展，進而提升逆境自處，永不放棄的韌性，有利於學生在生活中的適應，預防霸凌，減少反社會行為，也降低未來不當飲酒風險。

泰安產險進一步指出，繼2021年於台東縣立大王國民中學舉辦成果發表後，近日則於台北市立內湖國民中學舉行成果感恩會，參加輔導的每位學生皆在成果發表會中分享在過程中，獲得師長、家人關懷與鼓勵，並善用學習到的危機處理和人際互動技巧，改善過去與同儕、家庭間曾有的矛盾與衝突，再由導師回饋，以延續愛的感動。

除了產學合作公益之外，泰安產險力行推廣微型保險，提供弱勢族群基本保險保障，減緩因意外事故造成家庭經濟陷入困境，完善社會救助機制的缺口。泰安產險在本年度金管會舉辦微型保險競賽中榮獲業務績優獎、身心障礙關懷獎等，屢獲表揚，落實將愛與關懷擴散到更多角落，架構更好的社會安全網，創造保險美好價值。