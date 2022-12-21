俄國官方媒體塔斯社在12月20日的消息，俄羅斯唯一的航空母艦-庫茲涅佐夫元帥號(Admiral Kuznetsov aircarrier)離開了乾船塢，完成了主要的修復工作。

海軍新聞(Naval News)報導，俄羅斯聯合造船公司執行長拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)說，「1143.5型重型航空巡洋艦，將在未來幾天完成維修後，離開乾塢碼頭。」

拉赫馬諾夫還表示，由於先前的PD-50浮動船塢的事故，維修工程的後半部分，必須重新調整方向。

庫茲涅佐夫元帥號是俄羅斯第一艘，也是唯一的一艘正規航空母艦，排水量6萬噸，是俄羅斯海軍最大噸位的軍艦。1983年，1143.5艦在尼古拉耶夫黑海造船廠開始建造，最初以拉脫維亞首都「里加」為名，然後政治局希望紀念前一年過世的布里茲涅夫總書記，被改名布里茲涅夫號。之後又以喬治亞首都提比利斯為名。最後的最後，在 1990 年 10 月 4 日，以蘇聯航空母艦計畫先驅，也是在二戰期間具有戰功的庫茲涅夫海軍元帥為名，才再無爭議。

1989年，首批艦載機Su-27K(後來的Su-33)完成起降，蘇聯立即拍攝庫艦的紀錄片，證明蘇聯已具備與美國航艦戰鬥群相似的實力。

然而，1991年初，蘇聯政局不穩，烏克蘭共和國宣稱黑海艦隊位在黑海，應屬於烏克蘭，不能離開塞瓦斯托波爾。蘇俄北方艦隊副司令烏斯季緬科(Yuri Ustimenko)趕往塞瓦斯托波爾，命令庫艦起航加入北方艦隊，在成員僅有三分之一的情況匆促出航，才保住這艦唯一軍艦在俄羅斯手上。

該艦在2017就重新整修，進入浮動乾船塢 PD-50的維修區裡，卻在2018年11月， 因為工人操作失誤，70 噸重的起重機砸破甲板，留下一個大洞，PD-50也在事故中沉沒，還成2人死亡。之後決定繼續修復，進入莫曼斯克的35號乾塢。