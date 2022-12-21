李銘忠（左）和王柏傑互動超有愛，飄出CP感。（陳俊吉攝）

〈黑潮之下〉單元由傅孟伯（左）和蔡凡熙主演。（陳俊吉攝）

〈出軌〉單元由鳳小岳（左）和薛仕凌主演。（陳俊吉攝）

陳以文（左）和宋芸樺在〈惡有引力〉單元中再度攜手演父女。（陳俊吉攝）

王柏傑、李銘忠、傅孟伯、蔡凡熙、鳳小岳、薛仕凌、陳以文、宋芸樺21日出席Disney＋全新劇集《台灣犯罪故事》記者會，該劇改編台灣4大奇案，全劇4篇故事〈出軌〉、〈生死困局〉、〈惡有引力〉、〈黑潮之下〉之靈感來源是受台灣真實案件啟發，故事黑暗暴力，帶觀眾反思背後掙扎的人性面。

首次合作的李銘忠和王柏傑在〈生死困局〉中分別飾演殺手和資深記者，關係隨劇情發展充滿糾葛張力，沒想2人對戲情感太濃烈，悄悄飄出CP感。王柏傑昨在台上告白李銘忠，表示開拍前，鼓起勇氣約他討論劇本時，當下有種把喜歡女生約出來告白的感覺。

李銘忠在拍攝前已看過王柏傑多部演出作品，很欣賞他的陽光燦爛，也示愛：「我超愛。」導演洪子烜透露，連剪接師剪輯都在想他們什麼時候要接吻，被主持人曾寶儀虧2人根本是一見鍾情。2人從一開始不熟，讀本時不敢看對方，到很享受和彼此對戲，殺青後也變成好兄弟，王柏傑說當初拿到劇本非常期待，但等了2年後疫情又爆發，等到一度以為自己被換角，李銘忠在旁說：「你被換角，我也不拍了。」互動很有愛。王柏傑說過年期間和謝欣穎都各自在劇組，應該沒有時間一起追劇。

蔡凡熙和傅孟伯在〈黑潮之下〉飾演來自單親家庭，兒時遭親戚家暴的兄弟檔。蔡凡熙說劇中角色與他的成長歷程有雷同之處，拍攝時都會心酸酸，但繼續追問雷同之處，他僅表示擔心家人會受傷因此不便多說，現在家庭很和樂。而劇中他3分之2都在挨打，笑說導演沒加錢，雖然都是借位，但有幾次高英軒不小心真的踢到他，身上留下鞋印和淡淡的瘀青。

傅孟伯的角色染了布丁頭，他形容自己又臭又髒，梳化組很用心，在化妝時就會開始播放專屬角色的主題曲，幫助入戲，後來也因為入戲深，回家都不敢照鏡子，「看到鏡子，會覺得你為什麼要做這些選擇。」

陳以文和宋芸樺再度演父女，在〈惡有引力〉中陳以文飾演理性辦案的刑警，卻遭遇女兒被殺害，宋芸樺則飾演雙胞胎，一人飾演被害者與被害者家屬。宋芸樺表示這次能夠一人分飾2角是美夢成真，她花很多工夫研究雙胞胎和其家庭，希望能以個性、說話方式等細節來居別角色差異。

該劇在探討青少年犯罪，宋芸樺自省任何一個不經意的言語和舉動都有可能變成無心的霸凌，她說20年前在校時，有位被霸凌的同學，她平等的對待對方，但一次選舉股長時，她舉手說要投票給她，沒想到這舉動對那位同學來說就是欺負，因此宋芸樺也時刻自我提醒。

鳳小岳在〈出軌〉中飾演檢察官，懷疑薛仕凌為搞「軌」案的幕後兇手，2人間有多場對峙，劇中因出車禍而跛腳的鳳小岳，透露自己只要用一跛一跛的方式走路，就會馬上進入角色，再度突破形象的金鐘雙料影帝薛仕凌因角色太過封閉，下戲後自覺有點情感「失能」，更是直呼：「想選擇性遺忘。」

Disney＋ 原創影集《台灣犯罪故事》將於1月4日起上線。