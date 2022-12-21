民進黨今舉行中執會，會中中常委陳茂松兩度落淚，並當場出示證據，具名檢舉黨內立委王美惠服務處主任徐文志幫對手拉票，針對自己被當成嘉義市長選舉敗選的戰犯，徐文志稍早發表聲明，除表自己為民進黨盡心盡力，卻變成敗選推諉塞責的戰犯，雖感無奈，不勞有心人見縫插針，公開宣示退出民進黨！

徐文志除在綠委王美惠辦公室當無給職辦公室主任，也是嘉邑行善團理事長，稍早他發表數點聲明如下：

1. 個人是執業建築師，也曾身為小英之友會會長，每逢選舉一向為民進黨盡心盡力，如今既未參與此次市長選戰，卻變成敗選推諉塞責的戰犯，實屬無奈。嘉義市長的選舉成敗，絕非一人或一張網路梗圖可以左右，有心人轉移焦點，令人深感遺憾。

2. 我在2020年後，在王美惠立委服務處協助，並未支領任何薪津，純屬義工性質。本人在line的私訊只代表自己的想法，事前並未與王美惠委員或任何朋友同事商量過，所以此事純屬個人言論自由範疇，與王委員毫無關係。

3. 我在2018年曾遭受網路抹黑（請查閱報載），經嘉義地檢署之調查IP顯示出自立法院，嗣後雖經不起訴處分，但李前副祕書長辦公室助理等人，卻難脫干係。因此2022年李先生經民進黨徵召參選嘉義市長一局，個人已私下向友人表達歉難苟同，但從未有任何阻礙輔選團隊的言詞或行動！

4. 本人在嘉義市深耕多年，結交朋友一向不分黨派、不分階級，只要有心為民服務的優秀人才，我都會給予支持鼓勵。黃敏惠市長多年的施政成績也備受市民肯定，給予黃市長祝福是情理之常，這是做人基本的禮數。我覺得選舉是一時的，政治不應廝殺到沒有人性。

5. 不勞有心人見縫插針！本人在此公開宣示退出民進黨！