泰國海軍軍艦沉沒造成海軍和空中海岸防衛隊人員失蹤，搜救隊伍昨天找到1人生還和6人死亡，目前仍失蹤23人。而海軍今天部署水下掃雷系統，定位軍艦確切的沉船地點。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）的軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。

但18日晚間素可泰號在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻內，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

軍方出動海軍船艦以及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人，包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊的人員，最初救起75人，昨天找到7人，其中6人死亡，生還1人，還有23人失蹤，海軍表示今天海相較為平穩，軍方持續搜索行動中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，海軍今天部署遙控水下掃雷系統，預計明天早上可以抵達素可泰號沉船的範圍內，系統將定位素可泰號確切地點，並拍下素可泰號狀況，作為日後打撈作業參考資料。

國會眾議院軍事委員會下週將就素可泰號沉船事件質詢身兼國防部長的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以及海軍司令成猜（Choengchai Chomchoengpaet）。（編輯：黃自強）1111221