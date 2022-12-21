主計總處今（21）日發布各縣市薪資統計，受惠於竹科產業薪資成長快，110年新竹市平均年薪升破百萬，達106.9萬元，蟬聯第一，新竹縣升至92.9萬元超越台北市，名列第二，台北市88.4萬元退居第三。

主計總處表示，各縣市平均薪資高低，取決於縣市產業發展型態，竹科所在地的新竹市，係半導體生產重鎮（43％受僱者於電子零組件、電腦電子製造業工作），因此薪水較高，而台北市則是金融保險業、各國企業總部所在地（受僱於金融保險業者占13.5％），因此薪水也高。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，這份縣市平均年薪是透過所得稅等大數據及工商普查推估而得，109年台北市仍名列第二，但110年新竹縣超越台北市，前三名依序是新竹市106.9萬元、新竹縣92.9萬元、台北市88.4萬元。

其餘五都110年平均年薪為：新北市65.2萬、桃園市70.1萬、台中市60.8萬、台南市64.2萬、高雄市63.6萬。

陳惠欣指出，這裡的縣市平均薪資是加計經常性薪資、非經常性薪資（年終獎金、紅利）而得，各縣市的薪資不是指稅籍、戶籍設於該縣市者的薪資，而是工作地點在該縣市者的薪資，反映的是各縣市企業所提供的薪資水準。