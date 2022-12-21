發現妹妹的小祕密真的讓人好兩難！一名男網友表示，日前妹妹車禍住院一度昏迷，手機有10多通陌生男子的未接來電，後來電話再次打來，他接通後才知道，對方是妹妹在包養網認識的糖果爸爸（sugar daddy），頓時震驚地不知如何是好。貼文一出，這名男網友舉動卻慘遭眾人砲轟「幫倒忙」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，妹妹今年畢業後和朋友合租工作室，常以工作為由鮮少回家，而日前他突然在半夜接到通知，妹妹因車禍被送到急診，原PO把年幼的兒子留給媽媽照顧後，便焦急地出門探視妹妹。

趕到醫院後，原PO發現妹妹的手機不停地響，顯示有10多通「X先生」來電，基於隱私他並沒有接聽，而妹妹清醒後，也神色緊張地表示，X先生是工作室的贊助者「不能不回」，原PO想問清楚贊助者的來歷，妹妹卻支支吾吾，還火大地說「類似房東而已啦」，隨後就被醫護人員帶去做更詳細的檢查，而沒過多久，妹妹的電話再度響起。

原PO接起電話，簡單說明妹妹的狀況，電話另一頭的男子卻說：「請幫我跟她說，我下個月不跟她配合了，我想找其他人」，原PO好奇問，「請問是不租工作室給她了嗎？」對方回應：「我們是在包養網認識的，你是她哥哥對吧？關心一下你妹妹吧！」

事後，得知消息的妹妹氣得火冒三丈，不斷責罵原PO「害金主跑了」，甚至一點挽留的餘地都沒有，認為原PO幫倒忙，還要他滾出病房。對此，原PO相當兩難，不敢和家人揭穿這個祕密，但又無法放任妹妹不管，只好上網求救，「我能怎麼辦呢？」

貼文一出，引來不少網友回應，「就不要管了啦妳妹的態度就是要你少管閒事，何必熱臉貼冷屁股呢」、「我倒是覺得你好像刻意幫倒忙、探隱私的感覺，滿腦子想要不要跟家人說，倒不如提供一點金援」、「你真的不該接電話，每個人都有自己的人生」、「包養算她的私事，不想說也是她的權利」、「知道你想保護妹妹，但妹妹自己的人生自己負責」。