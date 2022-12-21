每尾烏魚都是漁民引頸企盼的年終獎金。(台中區漁會提供)

強烈冷氣團帶來烏魚汛，梧棲漁港今捕獲2萬多尾烏金。

強烈冷氣團來襲帶來漁民引頸企盼的烏金汛！中部海域21日又傳來捕烏捷報！15艘捕烏船共捕獲2萬2422尾，並運回梧棲漁港拍賣；其中金龍68號漁船拔得頭籌捕獲8000多尾，每尾拍賣價公母烏不分每尾250元至330元間。台中區漁會指出，今年烏魚汛期以來，已累計捕獲4萬3068尾烏魚，為漁民賺取年終獎金。

每年烏魚都隨著寒流加速向南洄游！雖然氣溫驟降，卻是漁民捕烏魚的大好時機，紛紛頂浪出海捕烏金。21日捕獲最多是金龍68號漁船捕獲8000多尾，其次漁俊發66號捕獲5007尾，滿隆億號捕獲2743尾，廣隆興捕獲2100百尾，新滿榮6號捕獲2014尾，其他分別捕獲1687尾至數百尾不等。

每尾烏魚都是漁民引頸企盼的年終獎金。(台中區漁會提供)

台中區漁會指出，今年烏魚汛期在中部海域捕獲的烏魚，累計至今已達4萬3068尾，魚販雇用工人忙著為烏魚剖腹，取出烏魚卵、烏魚鰾及烏魚肫，剩下的烏魚殼再論斤出售；面對農曆年關將屆，縱使寒風刺骨，漁民仍頂浪出海捕烏金，賺取一年一度的年終獎金。

台中區漁會總幹事趙朝森強調，每年冬至前後10天是中部海域捕烏的盛產期，今年冬至農曆11月29日（國曆12月22日），漁民為迎接這批高價值的「烏金」，每艘漁船都摩拳擦掌伺機出海圍捕，以期能夠網下魚來，賺取一年一度引頸企盼的烏金財。