前行政院祕書長林益世任立委期間，被監察院認定收受爐渣業者、地勇公司6300萬元款項，但未進行財產申報，被監察院依法裁罰400萬，林提告請求撤銷，但今年6月30日被最高法院裁定駁回。監察院今發布第194期廉政專刊，確定林益世得繳400萬元罰鍰。

監察院調查指出，林益世於擔任立法院第7屆立法委員（2008年2月1日至2012年1月31日）期間，依公職人員財產申報法規定，應定期向監察院辦理財產申報。不過，林益世於2010年間收受業者陳啟祥至少新台幣6000萬元等多筆款項，交由母親沈若蘭保管，部分由妻子彭愛佳租用銀行保管箱藏匿，並未在2011年11月17日的財產申報中揭示。

經陳啟祥於2012年6月向最高檢察署特別偵查組（已裁撤）檢察官遞交自首狀，監察院循線查出林益世在該2011年的申報財產時，有「故意隱匿」而做不實申報的情形，依財產申報法第十二條第一項規定，裁處林罰鍰400萬元，林不服裁罰提起行政訴訟，最後敗訴確定。

根據最新一期廉政專刊的財產申報，在「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單」欄中，林益世被列為受處分人，原因是林於2010年12月30日的財產申報未據實申報本人現金1筆。監察院表示，經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產為不實之申報」；而罰鍰金額為400萬元。