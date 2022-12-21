新北市長侯友宜今天公布了連任後的小內閣名單，一如外界預期僅採小幅調整，人事安排中透露出侯友宜穩札穩打的個性，出缺的局處首長多採內升，不過，看似平穩的人事安排中，微調後其實讓整個團隊起了不小的改變，更讓侯家軍在整裝再出發的同時，以更加堅靭的團隊來面對未來挑戰。

年僅32歲的Siku Yaway林瑋茜出任新北市府原住民族行政局局長。（翻攝自「Siku Yaway林瑋茜」臉書）

首先是在副市長和秘書長層級部分，在現任秘書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬另有規劃下，分別由兩位副祕書長朱惕之、邱敬斌分別升任副市長和秘書長，在此同時，副市長層級在年齡上全部換由五年級幹部擔綱上陣，世代交替意味濃厚。

其次，一級機關首長部分，出缺的工務局長、地政局長分別由副局長祝惠美和汪禮國內升，雖然財政局局長由審計部參事陳榮貴接任，不過多數內升的結果符合新北市內部員工的期待，而侯友宜賞罰分明，「只要表現好，他都看在眼裡」的人事安排，無形中也鼓舞了新北市政府各級公務員的向心力，展現團隊精神。

在這次人事安排中，原住民族行政局局長由年僅32歲的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任，是新北小內閣人事更替中的一大亮點，侯友宜任用79年次的林瑋茜，不但為市府團隊注入新活力，也是一項大膽嚐試，給了年輕人機會，也意味著侯友宜穩中兼具創新的用人哲學，「只要夠優秀，年齡絕不是問題」。

在侯友宜幾天休息後，端出的小內閣名單，29個局處首長及副市長、秘書長，大多留任或升任，侯有意營造出穩健、高士氣及逐步年輕化的團隊來回應新北市115萬餘張選票的最新民意，不但展現出換了新裝的侯家軍，也延續了侯友宜「侯侯做代誌」的穩健執政風格。