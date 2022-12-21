近日台灣許多糕餅業者遭陸方禁止輸入，網友檢視後質疑食藥署出包，錯把鳳梨酥等產品改以HS1902的冷凍水餃、餛飩等「包餡麵食」進行申請，才導致業者們的申請不過關。國民黨台北市議員徐巧芯前兩天親自下廚，把鳳梨酥丟進火鍋煮「類水餃」，笑翻網友。媒體人張禹宣今(21日)分享讀者投稿，原來有網友點外送時竟發現「野生鳳梨酥」，還有「高麗菜」、「韭菜」及「黑胡椒牛肉」等口味，原來全都是KUSO版水餃。

名嘴朱凱翔因偕妻出國遊玩，他的《誰來早餐》直播節目連三天找來好友代班，第一天(19日)徐巧芯獨挑大樑，上演把鳳梨酥下鍋當成「類水餃」煮，笑翻網友。國民黨新北市議員葉元之與北市前議員羅智強昨(20日)吃起「類鳳梨酥」，生啃水餃皮及湯圓餡，表情令人莞爾。媒體人黃揚明今(21日)則邀民眾黨台北市議員當選人黃瀞瑩、林珍羽再嚐黑暗料理，大嗑特製鳳梨酥、芒果乾、巧克力內餡的大粒水餃，滋味據說有好有壞。

「今晚我想來點...鳳梨酥？」張禹宣今稍晚也在臉書發文分享台灣在地美食，他感謝網友熱情的推薦，原來就在該網友今晚打算點個「吳柏毅」（外送）時，意外發現了「野生鳳梨酥」，甚至還有三種口味！「注意看！這餐廳太狠了」，他說，特別一個欄位就光明正大寫著鳳梨酥。其中有全民最愛的家常「高麗菜」以及「韭菜」，甚至還有特製的「黑胡椒牛肉」鳳梨酥，可以保證的是該產品這下到水裡煮出來，絕對不會像徐巧芯或葉元之的地獄美食，可以安心服用。

張禹宣前面提到「這篇不談政治（誤）」，文末隨即開酸：你說圖文不符？不不不沒毛病，按照衛福部送出的包餡麵食，這百分之百包餡又是麵食，鳳梨酥無誤！