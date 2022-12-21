國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇前年發文指前台中市長林佳龍曾辦「海陸大餐」涉賄選，卻檢討別人吃「炒米粉」，林不滿提告，但台北地檢署不起訴。王鴻薇今回應，感謝台北地檢署還她清白，她未來會持續勇敢發聲，言所當言，也譴責這樣的濫訴，浪費司法資源。

王鴻薇當時在臉書發文表示，林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，做到這麼噁心，「你們都忘記了」？

台北地檢署認為，王鴻薇發文多以質疑口吻，目的應是喚起民眾對公共事務的參與，以及發揮公眾監督功能，縱然用詞尖酸刻薄讓身為公眾人物的林佳龍不快，也難認定為惡意誹謗，處分不起訴。

王鴻薇今發文表示，除感謝台北地檢署還她清白，另有兩件事情向大家報告，第一，王鴻薇的言論可受公評，揭弊內容經得起檢驗，民進黨政治人物動輒發動訴訟、濫用社維法，意圖使人民因恐懼訟累而不敢評論，對言論自由傷害甚重，她未來會持續勇敢發聲，言所當言，也譴責這樣的濫訴，浪費司法資源。

王鴻薇也說，她揭發林智堅論文抄襲，已受學術機構台灣大學、中華大學認證並撤銷林智堅學位，林智堅同樣對她提起誹謗訴訟，她只能對林智堅提告誣告，請司法機構盡快公正審理，勿讓司法訴訟成為政治人物規避社會監督手段，維護社會公平正義。