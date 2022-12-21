去年9月間，屏東縣高樹鄉1間超商發生一起震驚社會的「挖眼案」，楊姓男子因在超門口抽菸遭潘姓女店員制止，竟然痛毆並用手摳挖潘女雙眼，11月底楊男被依重傷害等罪判處有期徒刑5年定讞；事件發生後，該超商移至斜對面百公尺重新開張，原店址改租他人，其超商業者也曾詢問潘女「是否願意再回來工作」，潘女則表示「以復健為重，尚未考慮工作」。

據《ETtoday新聞雲》報導，高樹鄉新南村長楊吉源表示，楊男遭判刑後，村民恢復平靜的生活，也希望楊男「別再回來」，而楊男的母親與哥哥都搬到外面住，另外受害者潘女母女2人也搬到外地親友家，但潘女母親因有農田要耕作，偶爾會回到村內且到田裡工作。

村長也提到，潘女原本工作的超商，因屋主收回另外出租給其他超商，在2個多月前，原本的超商已經搬到原店址的斜對面百公尺處重新開張，另外也有聽到店家業者曾聯絡潘女是否願意回來工作，而潘女則表示自己還在復健中，尚未考慮工作。

這起震驚社會的挖眼案，因楊男在去年9月26日前往1家超商購物，先坐在超商門口抽菸卻遭到潘女阻止，楊男隨後竟闖入收銀台，對著潘女毆打後，還出手挖其雙眼，導致潘女雙眼嚴重受傷、左眼視網膜剝落，所幸經治療，手術後無視網膜剝離併發症，眼球周邊結構也成功復位。楊男的惡行引發社會關注，村民憂心楊男會再失控，成為不定時炸彈。

警方事後依重傷害等罪將潘男移送法辦，並會同衛生局強制送醫治療；屏東地方法院一審及高雄高分院二審，考量楊罹患思覺失調症，依重傷未遂及傷害罪將他判5年，檢方上訴認為，楊僅因細故即對潘女摳挖雙眼，致受嚴重傷害且未與她和解，犯後態度並非良好，對挖眼的重傷未遂部分判有期徒刑4年，有量刑悖離比例原則、公平原則的違法。

最高法院認為，檢方上訴只是對原審取捨證據與判斷證據證明力，以及量刑裁量職權的適法行使，原判決已說明的事項，任意指摘為違法，不符上訴的第三審的理由，駁回定讞。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。