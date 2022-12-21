工研院和台灣電力與能源工程協會21日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，針對潛力電力新秀頒發「電網人才發展聯盟獎學金」以及「劉書勝紀念獎」，得獎者來自各校菁英與企業職場潛力新秀。

行政院副院長沈榮津表示，行政院已核定台電公司所提「強化電網韌性建設計畫」，將於十年內投入5,645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，以及為2050淨零轉型目標做好準備。希望透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，藉以杜絕大規模停電再發生。而要執行如此大的計畫，不只需要台電公司努力，也需要產業與全民共同努力協助推動，同時更要有足夠的人才支撐產業的競爭力，很開心看見在工研院及台灣電力與能源工程協會合作下，成功為國培養出無數優秀人才，為臺灣淨零減碳及電網韌性提升共同努力。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，為了培育更多電力跨域人才，今年工研院媒合產業資源，與大學合作推動開設「跨領域學程」，期望學子畢業即擁有基本的跨領域學能。目前已開設的有臺灣大學「智慧電網與綠能領域專長模組」及中山大學「永續能源學程」，未來也會陸續在成功大學、臺灣科技大學、中正大學推動開設。

另外，工研院也攜手產學研成立「電網人才發展聯盟」及「電網學校」，除了提供獎學金鼓勵優秀學生投入電力領域研究外，同時打造優質的學習平台、連結人才需求機構，使人才供需兩端形成緊密連結，建立良好的電力人才就業環境，本次得獎者來自北中南一流學校的學生，顯見越多人才投入電力領域。同時，台灣電力與能源工程協會也設置「劉書勝紀念獎」挖掘優秀電力人才，跟其他獎項不同之處在於申請人需由企業推薦，再由產官學研專家組成評審團，以公正理性方式進行評選，因此所選出的歷屆得獎者皆是業界佼佼者。本次共有三位獲獎者，年齡都在30歲左右，就已在電力領域已嶄露頭角，期盼這些獲獎的年輕電力菁英能夠繼續努力，為臺灣能源及電力產業注入活水。