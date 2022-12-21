風靡亞洲的偶像劇《想見你》將推出電影版，讓不少影迷十分期待，日前在電影版記者會上，久違出現於媒體面前的許光漢，身穿「Fendi Roma」系列單品登場，街頭感十足卻不失時尚氣息的模樣，讓「許太太們」瘋狂，身為品牌大使的他也透過此次記者會，為品牌賺足曝光量。

身為FENDI品牌大使的許光漢，身穿「Fendi Roma」系列單品為品牌帶來討論度。（FENDI 提供）

FENDI Roma限定系列衛衣，4萬3000元。（FENDI 提供）

FENDI Roma限定系列 Fendigraphy Small，9萬1000元。（FENDI 提供）

FENDI Roma限定系列 Sunshine Shopper Medium，9萬8000元。（FENDI 提供）

許光漢帥穿FENDI Roma系列，街頭感十足的模樣狙擊許太太們的少女心。（FENDI提供）

FENDI Roma限定系列夾克，11萬8000元。（FENDI 提供）

「Fendi Roma」系列首見於Baguette 25 週年的紐約大秀中，該系列品牌邀請不同品牌、名人一同合作，而Roma系列則出自時尚設計師Marc Jacobs 之手，玩轉品牌經典Roma Logo並融入紐約街頭風格，展現羅馬與紐約碰撞的風格，而此元素也大量運用於男女系列單品中，分別有FENDI ROMA 字母印花與遍布式 FENDI ROMA LOGO，或放大置中、或滿版等，其中許光漢所選的則是以Logo衛衣搭配藍色外套，該外套上的Baguette細節展現趣味性，下身則選擇以黑褲、中筒靴，帥氣十足。