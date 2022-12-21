風靡亞洲的偶像劇《想見你》將推出電影版，讓不少影迷十分期待，日前在電影版記者會上，久違出現於媒體面前的許光漢，身穿「Fendi Roma」系列單品登場，街頭感十足卻不失時尚氣息的模樣，讓「許太太們」瘋狂，身為品牌大使的他也透過此次記者會，為品牌賺足曝光量。

身為FENDI品牌大使的許光漢，身穿「Fendi Roma」系列單品為品牌帶來討論度。（FENDI 提供）
身為FENDI品牌大使的許光漢，身穿「Fendi Roma」系列單品為品牌帶來討論度。（FENDI 提供）

FENDI Roma限定系列衛衣，4萬3000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列衛衣，4萬3000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列 Fendigraphy Small，9萬1000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列 Fendigraphy Small，9萬1000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列 Sunshine Shopper Medium，9萬8000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列 Sunshine Shopper Medium，9萬8000元。（FENDI 提供）
許光漢帥穿FENDI Roma系列，街頭感十足的模樣狙擊許太太們的少女心。（FENDI提供）
許光漢帥穿FENDI Roma系列，街頭感十足的模樣狙擊許太太們的少女心。（FENDI提供）
FENDI Roma限定系列夾克，11萬8000元。（FENDI 提供）
FENDI Roma限定系列夾克，11萬8000元。（FENDI 提供）

「Fendi Roma」系列首見於Baguette 25 週年的紐約大秀中，該系列品牌邀請不同品牌、名人一同合作，而Roma系列則出自時尚設計師Marc Jacobs 之手，玩轉品牌經典Roma Logo並融入紐約街頭風格，展現羅馬與紐約碰撞的風格，而此元素也大量運用於男女系列單品中，分別有FENDI ROMA 字母印花與遍布式 FENDI ROMA LOGO，或放大置中、或滿版等，其中許光漢所選的則是以Logo衛衣搭配藍色外套，該外套上的Baguette細節展現趣味性，下身則選擇以黑褲、中筒靴，帥氣十足。

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