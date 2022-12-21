前立委蔡啟芳近日在臉書發文，要總統蔡英文放權當太上皇，他的兒子、立委蔡易餘也針對父親言論，點名黨內三大戰犯。前民進黨立委郭正亮表示，以他長年對蔡英文個性的觀察，她一定會抓權抓到最後。他甚至驚人預言，行政院長蘇貞昌若再繼續做下去，大家就倒了。

郭正亮今(21日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，行政院長能選的人選，就那幾個。行政院長蘇貞昌若再連任，大家就倒了；國安會秘書長顧立雄要做到耳目一新，也不容易；前副總統陳建仁在這當口擔任閣揆不好，因為會和副總統賴清德對沖，所以就只能夠讓賴清德隨手發揮。

郭正亮接著指出，總統手握人事權，行政院都握在手裡，陽春黨主席能幹嘛，而且中常會、中執會都是之前的結構，也不是多數。蔡啟芳並沒有講更難聽的話，應該再對蔡英文再補一句，「國民黨當選，對妳有比較好嗎？妳放手吧，讓副總統賴清德搏一搏吧」。

至於蔡啟芳的說法，會不會產生實質的效果？郭正亮認為，以他長年對蔡英文個性的觀察，是太樂觀了，她一定會抓到最後。現在也不一定蘇貞昌，因為如果1月8日吳怡農選立委又選得非常不好，那時候換蘇貞昌的聲音就會變得很大，選嘉義市長落敗的前立委李俊俋跟吳怡農的最大功能就在這裡。

郭正亮認為，民進黨立委何欣純隱約暗示都出來了，提及「沒有大破大立」，意思可能就是內閣總辭，由於何欣純是區域立委，所以不好點名。