白金漢宮日前宣布，英王查爾斯三世的加冕儀式預計落在明年(2023)5月6日於西敏寺舉行，這一天恰巧是金孫亞契的生日，距離典禮剩不到半年，邀請函尚未寄出，傳出國王將不計前嫌邀請兒媳哈利和梅根出席，原因與已故女王有關。

綜合八卦網站《第六版》(Page Six)及Elle雜誌英國版報導，關於加冕典禮相關計畫已悄悄進行中，安放在倫敦塔的聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）也被取出以調整大小。除了王室高級成員王后卡蜜拉、威爾斯夫婦威廉和凱特，該國議會官員、世界領袖以及其他英聯邦政要都將出席這場歷史性大典，值得注意的是，傳出查爾斯已決定向薩塞克斯公爵夫婦發送邀請，歡迎他們返回英國共襄盛舉，屆時將是繼女王葬禮上二度世紀合體。

查爾斯不但遞出橄欖枝，還說道，「哈利是我的兒子，我永遠愛他，雖然目前很艱難，但大門會一直為他敞開…」

《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)熱播之際，王室成員至今未曾正面回擊，王室專家埃爾瑟(Daniela Elser)表示，管他紀錄片威力多嚇人，查爾斯的表現著實勝過一切。「此舉讓王室看起來更寬宏大量、熱心助人，成為偉大人物並無視那些胡說八道」。

報導指出，即使哈利的新書《備胎》明年初會上市，查爾斯也不至於撤回邀請，主要是秉持著女王生前的座右銘，「保持冷靜、繼續前進」(Keep Calm and Carry On)，過去就算內部有過爭執分歧，女王依然寬容，身為大家長盡可能守護家人間的情感。