年末活動多送禮需求增加，國內婚紗品牌LinLi Boutique千金Melodie推出「LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館」，提供消費者結婚及送禮的新選擇，並邀請李詠嫻分享自己的購物經驗，以及挑選禮物的三大原則。

台灣品牌David’s Angel 古典玫瑰紗網刺繡蕾絲桌墊Rhea-淺粉藍象牙米（豪華版12件組）（David’s Angel提供）

LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館特別挑選義大利最古老、第一名瓷品牌Ginori。（Floralia Decor 花樂雅堂 提供）

於國外長大的李詠嫻透露，「外國人不流行包禮金，都是事先準備禮物至現場。」她也因此培養出挑禮物的好品味，她透露挑選禮物可遵守預算、實用性、禮物的意義三個準則做挑選，「不要為面子送超過預算的禮物，可以多參考對方社群平台融入對方生活，較不容易踩雷。」至於禮物代表的含義則考驗送禮這的品味與細心程度，而他尤其喜歡「LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館」內的選品，有九成獨家選品，能夠輕鬆挑到獨特、又質感的商品。

身為網站主理人的Melodie也將過去擔任精品採購的經驗運用於網站上，並透露「（博客來）會員不僅年輕、有想法、注重生活品味，對於新事物的接受度高，也渴望與眾不同。」而在旗艦館當中，選入許多台灣在地品牌、以及多種尺碼的，培養新生代消費者關注台灣精品之外，也讓時尚不在僅是標準身型女生的權利，如品牌經銷的手工訂製禮服品牌「Isabel Sanchis」，全尺碼可從US2至US20，滿足所有身形的女生。生活選品方面則有Ginori、Lobmeyr還有日前非常火紅的奢侈床具品牌Hästens海絲騰等，且品牌也特別提供博客來會員LinLi Boutique獨家8折的購床優惠。