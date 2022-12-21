女星袁艾菲（早期藝名：迅猛龍）參加綜藝節目《大學生了沒》出道，後來在許多戲劇作品中出演配角，2019年公開宣布與圈外男友老魚結婚，兩人認識10年，交往2年，目前已經結婚3年，老魚在社群平台分享與袁艾菲的愛情故事，情節宛如電視劇劇情，感動許多網友。

老魚透露兩人起初是在「無名小站」上認識，因為袁艾菲失戀才搭訕，兩人藉由這個契機慢慢熟悉起來，老魚形容兩人第一次見面去了九份，「第一眼見到她就如同我幻想的一樣，非常美又活潑還十分客氣，我很確定她就是我夢想中的女孩」，不過因為兩人遠距離，加上老魚沒有積極追求，所以袁艾菲過幾個月就交了男朋友。

一年後袁艾菲和男友分手，老魚告白成功兩人開始交往，卻因為太不成熟爭執不斷，這段關係只維持10個月就結束，時隔9年老魚嘗試打袁艾菲的電話，沒想到對方沒有換號碼，兩人這才又重新連絡上，這次他大方表白並主動展開追求，最後兩人以結婚前提交往。

老魚以過來人的經驗建議「現在我們結婚即將滿四週年，依然繼續學習如何去愛一個人，祝福大家也能幸運的遇見屬於自己的靈魂伴侶，然後，把握機會、誠實面對自己、珍惜任何一段關係，聖誕快樂」，女主角袁艾菲則在底下開玩笑：「我肚子餓了快煮飯給我吃，不然你的初戀要活活餓死了」，超甜蜜互動閃瞎網友。