阿根廷梅西（Lionel Messi）摘冠封神之後，老隊友伊涅斯塔（Andres Iniesta）卻認為世足這一冠「無助於解決GOAT的爭論」。因為對伊涅斯塔而言，梅西老早就是史上第一了，他對美媒ESPN說：「梅西無論有沒有世足冠軍，他都是我心目中最偉大的球員。」

伊涅斯塔指出，不承認梅西的人總是可以找出理由來反對，「不認為梅西是最偉大的那些人，仍然可以找到藉口來反對，他有沒有世足冠軍都一樣。」換言之，伊涅斯塔認為反對梅西的人就是單純反對他，所以他做什麼都沒用的。至於支持梅西的人早就把他視為球王了，有沒有冠軍也沒差。

梅西摘冠之後也就是堵上了一個缺口，至少在比較客觀的爭論場合，「梅西沒拿過世足冠軍」這個理由不能再用了。事實上梅西不僅摘冠，他同時獲得本屆世足金球獎（世足最佳球員），「梅西靠隊友很強才摘冠」這種反對理由也不能用。

例如德國球員克羅斯（Toni Kroos）先前主張C羅（Cristiano Ronaldo）才是GOAT，但在梅西世足摘冠之後，克羅斯決定修正自己的說法。

伊涅斯塔認為阿根廷這一冠最大的意義在於帶給大家快樂，「梅西贏得冠軍，這不僅帶給他個人極大的幸福，對阿根廷全國亦是如此。他們總是不斷努力拚鬥，他們完全配得上這座冠軍。」