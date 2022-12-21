新竹市光復高中在110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組摘下隊史首冠，111學年以衛冕軍身份挑戰新賽季，16強預賽3連勝過關，21日在高雄展開的12強複賽，首場94比54擊敗宜蘭高中，教練陳定杰認為細節上還要修正，之後面對強隊才能有更穩定的表現，球隊本季課題，就是如何找出解決問題的人，還有更多解決問題的人。

陳定杰表示，上季球隊進攻上解決問題的人是陳將双，在他畢業後，球隊挑戰2連霸的這個球季，就是要找出下一個解決問題的人，首場比賽雖然最後以40分之差大勝，但內容不夠好，細節上還要修正，「還是跟過去我說的一樣，一步一步來，這階段先拚下8強再說。」

陳定杰並說，隊上有一半球員高中才第一次在像高雄巨蛋這樣的大場地比賽，經驗上還是比國中就在甲級賽事比賽的球員嫩一點，除了主力中鋒鄭名斈，從高一就有報到12人名單的高二後衛林恩宇，也會是值得大家期待的球員，「光復高中從高一就報到名的球員，相信不會讓大家失望，過去有余維豪、莊朝勝，現在是林恩宇、曾韋翔、沈宥均以及謝銘駿。」

林恩宇複賽首場貢獻全隊次高15分，表現僅次鄭名斈的23分、13籃板，他曾是東澳國小射箭隊成員，升上國中因為射箭隊是社團性質，得回國小練，最終射箭隊解散，父親就帶他去打籃球，從練體能變成認真發展。

因為前職棒球員「小雞」林恩宇同名目姓，林恩宇笑說聽過這位體壇前輩，也查過相關資訊，對於本季和球隊挑戰HBL有沒有壓力，他回應：「冠軍畢竟是陳將双、張俊生學長們打下的，現在我也是挑戰者，要爭取屬於自己的冠軍。」