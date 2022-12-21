日本男神小栗旬當年以《流星花園》第二男主角「花澤類」，讓他成為萬千少女白馬王子，之後活躍於影視圈，在2012年白色情人節宣布和女星山田優結婚，婚後育有4個孩子；小栗旬近日在節目上透露，28歲那年被醫師診斷出「更年期症候群」，喝水竟會漏出來，種種病狀讓他才知道身體壞掉了。

現年39歲的小栗旬挺過不雅照傳聞，主演的NHK大河劇《鐮倉殿的13人》照樣熱播，有高收視率也引起討論，日前他到節目《事出突然但能為您占卜嗎》分享未來規劃，表示明年想再次進軍海外；小栗旬對工作很有想法，但卻沒有好好照顧自己，他也罕見講到身體壞掉的慘痛回憶。

小栗旬提到，剛出道的他戲約不多，直到在2005年的《流星花園》中飾演花澤類，從此奠定男神地位，工作也越來越多，每年至少有2部作品；但2011年28歲的小栗旬身體不堪負荷，他回憶起當時，某天睡醒全身無力又意識模糊，洗澡時更不知道自己的頭在哪。

經過醫院檢查，醫師診斷出他有「更年期症候群」，他也發現自己喝水時竟會漏水，「當時我才感受到我的身體已經壞掉了」；之後在固定接受治療和休息外，小栗旬也有特地去奈良的秋筱寺拜拜，在身體漸漸好轉後，他相信有神明保佑才能讓他好得那麼快，因此至今每年都會回奈良感謝神明。