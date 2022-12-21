學童們看著由各界愛心匯聚而成的滿屋玩具，迫不及待動手試玩。(于家麒攝)

學校中庭的金門首座「感恩祈福二手玩具耶誕樹」，也在全校師生與來賓見證下進行點燈。(于家麒攝)

金門縣教育處副處長陳家輝(右3)代表校方頒發感謝狀予各界捐贈玩具及協助單位。(于家麒攝)

台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲(2排中)致贈50組「沙灘組」玩具，提供給湖幼小朋友使用。(于家麒攝)

金門首座「感恩祈福二手玩具耶誕樹」於湖小中庭正式亮燈，迎接歡樂耶誕節的到來。(圖／金湖國小提供)

籌備數月、從零到有，金門金湖國小《金好玩聚》玩具圖書館今(21)日正式啟用，看著由各界愛心匯聚而成的滿屋玩具，全校學童手舞足蹈樂開懷。校長陳為信表示，這是金門縣第一間在學校設立的玩具圖書館，這間玩具室往後可以讓學校的教職同仁們借閱供課程所需，讓資源回收再利用的理念落實於校園中。

湖小玩具圖書館《金好玩聚》歷經數月的籌備過程，利用1間空教室，由校長陳為信帶領行政團隊以及志工們從搭建玩具層架開始，再到后宅玩具銀行協會的貨櫃挑選成千上萬件二手玩具，經過清潔、消毒，最後分類上架建立型錄。

湖小家長會長林嘉森表示，在這過程中特別感謝台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲及金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉專業的指導，並提供許多的二手玩具，加上志工團隊們花費的心力，一起完成金門縣第一間在學校設立的玩具圖書館。

校方表示，《金好玩聚》玩具圖書館將玩具分成七大類，包括積木類、公仔類、益智類、體能類、樂器類、桌遊類、木育玩具類，供大家選擇與利用，期望透過親師生一起參與，共齡共玩，以增進孩童認知、語言、美感、情緒、社會、身體等學習領域的發展。此外，玩具室往後將採系統化安全管理，玩具透過再生循環過程「回收-篩檢-分類-清潔-上架」，不斷循環與利用，在校園中落實資源回收再利用的教育理念。

台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲特地跨海前來指導，並致贈50組「沙灘組」玩具，提供給湖幼小朋友使用。余良玲表示，「木育」就是讓孩子們從手作及遊玩的過程中接觸木材，逐步發展對自然的體認，自然永續兼顧環境保護，愛護地球。用無垢木材製造，減少人工合成材質環繞的成長環境，讓家長和老師們放心。

此外，為迎接歡樂耶誕節的到來，校方也利用二手玩具佈置了金門首座「感恩祈福二手玩具耶誕樹」，由幼兒園的孩子們掛上滿滿的二手玩具，國小學童也親手寫下或者畫上感恩祈福卡，期勉大家都能擁有一棵感恩惜福的心。耶誕樹頂特別委請玩具協會理事蔡淇泰製作雙兔拱衛紅龍蔔，兔眼還會發出炯炯紅光，相當有趣。

現場在一片歡樂聲中進行二手玩具耶誕樹點燈儀式，眾人一起做出心手相連的動作，來賓一手牽住小朋友的手，一手高舉往上飛揚，像是一朵盛開的蓮花，緊密的守護著孩子們，也寓意將成為孩子們在學習過程中最強而有力的後盾。