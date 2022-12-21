新冠次世代雙價疫苗開打多時，但目前可選擇的僅有莫德納1款，永齡基金會創辦人呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，卻遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」。永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文加碼酸政府，引用《三國演義》諸葛亮罵王朗的話「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。國民黨台北市議員游淑慧隨後也不忍了發文，同樣用16個字表達她的共鳴：「謀財害命，鐵石心腸的權力者，該罵、該死！」

永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文寫道：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」

媒體人黃揚明摘錄《三國演義》原文，其中有些字眼甚至罵得更兇，包括（諸葛亮說）：「狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政」、「罪惡深重，天地不容！天下之人，願食汝肉！」、「皓首匹夫！蒼髯老賊！」，讓不少網友看了驚呼「只引用前面4句已經很給面子了」。

游淑慧隨後也在臉書發文，對「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」這番批評，她同樣用16個字表達她的共鳴：「謀財害命，鐵石心腸的權力者，該罵、該死！」

網友也說：「現在政府內禽獸食祿的官一堆，只有下架他們台灣才有救」、「綠色高官，眷戀官位」、「先前視軍公教為米蟲，現在進一步視人民為草芥」、「禽獸是指電燈泡嗎？(笑)」、「形容貼切」、「罵得太客氣了！」