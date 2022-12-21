衛福部舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」。（圖／主辦單位提供）

衛生福利部12月20日在中油大樓國光廳舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚41個服務績效良好、成果卓越的社區發展協會。衛生福利部政務次長李麗芬到場頒奬，感謝全國社區工作夥伴無私付出，展現社區工作的豐碩成果，是公私協力、公民參與、深耕福利的最佳典範。

社區發展協會是最基層、最具草根性的民間組織，為鼓勵社區民眾健全組織，推動社區福利服務，致力實現自主、活力、幸福、永續之社區願景，衛生福利部訂定「衛生福利部社區發展工作－金卓越社區選拔計畫」將全國22縣（市）分南、北2區隔年進行選拔。選拔過程嚴謹，社區必須經過公所推薦、縣（市）政府評核後才能參與本部選拔。109年及110年因COVID-19疫情停辦，今年參與選拔的北區12個縣市之社區仍熱情不減，共計44個社區參與選拔，計41個社區獲獎。

獲獎名單包括銀質卓越獎2名、銅質卓越獎3名、卓越獎10名、優等獎10名、甲等獎12名及服務與創新獎4名。典禮中也同時表揚榮獲卓越組社區的理事長及總幹事共30人，肯定其領導能力帶動社區居民及工作幹部共同投入服務，社區經營成果有目共睹，獲頒獎狀以表彰貢獻。

在今年的選拔中榮獲「銀質卓越獎」的南投縣竹山鎮富州社區發展協會，屬超高齡社區，在理事長夫婦多年帶動之下，積極推動多項老人福利，包含C級巷弄站、開辦日托中心、提供遠距健康照護、交通接送、伯公照護站等多元服務，甚是用心。同樣獲得「銀質卓越獎」的臺北市忠順社區發展協會更是得獎的常勝軍，社區活動多元，例如社區獨有的陸拾咖啡，是由 60歲以上男性志工組成的行動咖啡服務團隊，並有意將其發展為社區產業活動。

衛福部表示，各獲獎社區結合地方特色與需求，自發性推動許多創意服務方案，不論是社會福利服務、健康促進或是社區防暴、防備災等多元面向。獲獎的卓越社區更帶動鄰近社區一同成長，促成彼此連結互助，並以實踐福利社區化為目標，協同地方政府及各界力量，一同攜手為社區創建美好幸福的生活環境。