科法斯將2022年亞洲新興經濟體的GDP預估成長率預測下調至3.8％並將2023年的預測下調至4.2％，科法斯表示，對於亞太地區（APAC）的經濟增長前景不容樂觀。

科法斯指出，在第三季度時，亞洲多個經濟體的經濟活動力道減弱，10月份的資料指標顯示，亞太地區第四季度即疲弱，預示著經濟增長將於年底放緩。在未來12個月裡，企業必須應對高通膨和高利率的局面，同時，歐洲主要經濟體的衰退風險也在日益上升。由於企業面臨的主要風險仍然顯著，因此，將2022年亞洲新興經濟體的GDP增長預測下調至3.8％並將2023年的預測下調至4.2％。

科法斯進一步指出，外部需求疲軟的跡象愈來愈明顯，從9月份開始亞洲新興經濟體的出口增速已放緩至個位數。能源價格高漲、貨幣政策收緊以及大陸經濟增速放緩都對進口需求構成了壓力。世界貿易組織預計，明年的全球貿易增長將大幅放緩至僅1％。因此，主要增長動力已轉向至亞洲各經濟體的國內需求，並受到經濟重啟和旅遊相關活動復甦的支持。

儘管最近全球大宗商品價格走軟對企業來說是利多消息，科法斯也說，但居高不下的投入成本，特別是能源成本造成的影響依然顯著。此外，需求疲軟和利率上升加劇了企業適應高成本環境的挑戰。

對於未來利率走勢，科法斯也說，由於沒有足夠的跡象表明美國的通膨會持續放緩，預期美國聯準會將維持其利率緊縮的貨幣政策。即使2023年升息速度放緩，根據當前市場預期，終點利率也將在明年年中達到5％以上，並在此後維持在該水準上下，因此利率仍將在高位與 2008～2009年全球金融危機前的水準相當，這意味著亞洲仍將保持貨幣緊縮政策，但尚未達到限制性程度，再融資環境將比前幾年更加困難。