連日低溫，近日難得太陽露臉，有網友發現路上一名機車女騎士停等紅燈不是「躲太陽」，而是「躲陰影」，疑似為了多曬點太陽，類似畫面與夏天時，機車族躲在陰影下遮陽的畫面剛好相反，網友笑說「反過來了耶，變追日」、「太難得了，這次入鏡竟然是曬太陽」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享照片，一名女機車騎士在路口停等紅燈，沒有停在機車停等區，而是後方距離約5公尺處，畫面中可見女騎士疑似為了「躲陰影」，為了照多一點陽光，竟絲毫不顧交通規則，不但未在機車道、在中線道，更擋住後方轎車，原PO發文說「姊…很冷齁」。

照片曝光引發討論，網友留言「冬天的太陽人人搶，我懂我懂」、「夏天躲太陽，冬天躲陰影」、「她表示：我非常需要光合作用」、「準備要罵下去了但是又覺得好像可以理解」、「季節對太陽真公平，喜歡討厭各一半」、「你們很奇怪餒，躲太陽也罵，曬太陽也念」、「反過來了耶，變追日」、「騎車會冷你不懂嗎」、「老娘照的不是太陽，是溫暖」、「太難得了，這次入鏡竟然是曬太陽」、「她是怕機車冷到熄火」、「跟夏天相反的畫面」。