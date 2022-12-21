張善政今首度和小內閣「相見歡」，強調唯一老闆就是桃園市民。(張善政團隊提供／蔡依珍桃園傳真)

準桃園市長張善政將於本周日上任，今下午2副市長、祕書長和28局處長首度齊聚一堂商討市政，張善政晚間在臉書發出照片，他說新的市府團隊有嫻熟公務體系、深諳市政運作的老將，也有來自企業界、學術界的專業人士和有經驗的地方民代，接手市政後必須無縫接軌，馬上上手，強調團隊的共同目標就是盡力把桃園的市政做到盡善盡美，服務好唯一的老闆：桃園市民。

張善政說，在選舉的過程中，他深切感受到市民朋友們對桃園未來的殷切期盼，日前公布未來桃園新市府團隊的名單，是有專業、有操守的市府團隊，全力為桃園市民打拚，桃園發展的腳步，不能有任何停滯。新的市府團隊接手市政，必須無縫接軌，馬上上手。

張善政說，新市府團隊的組成必須有多元性，要有嫻熟公務體系、深諳市政運作的老將，也要有來自企業界、學術界，能夠為市政注入創造力的專業人士。此外，為了更有效了解民眾需要，替民眾解決問題，有經驗的地方民代，自然也是他延攬對象。

張善政強調，在訪求團隊人才的過程中，「德才兼備」是他最重要的用人原則，新的市府團隊的每一位人才，都是他深入了解之後，考量桃園未來的需要，親自敲定的人選。除了對他們的專業能力與執行力極具信心，更深信他們的品德操守，絕對經得起考驗。他自信道，新市府團隊既有經驗的傳承，也會有思維的創新，一定能發揮最大的團隊戰力，拿出好的市政成績，不讓市民失望。

張善政也提到，所有的團隊成員都有共識，雖然大家來自不同的領域，有不同的經驗，但今後只有一個共同的目標，就是盡力把桃園的市政做到盡善盡美，服務好我們唯一的老闆：桃園市民。

張善政說，再過幾天就要正式就職，也希望外界不吝給他們建言、指教，幫助日益精進，把市政做的更好，相信所有團隊成員，一定會為市民投入所有心力，一起力拚「桃園善好」。

即將上任的新聞處長羅楚東說，今下午是局處長們首度齊聚一堂見面，張善政特別在就任前跟大家分享未來施政理念、施政哲學和重要政見，也讓局處長們彼此認識熟悉，提前交流溝通相關業務，做好為市民服務的準備，希望能無縫接軌。他也提到，周日就職典禮會依照目前交接小組的安排，簡單而隆重，市長也會展現上任行動的決心。