第14屆澳門國際電影節和第13屆澳門國際電視節，於今(21日)晚舉辦，章子怡、劉亦菲、王愷等明星都盛裝出席，章子怡以一襲深藍色低胸禮服現身，和小8歲的劉亦菲相比絲毫不輸，好狀態讓網友都超級驚豔。

章子怡以電影《我和我的父輩》中的「詩」單元，獲得澳門國際電影節最佳女主角，今她穿上深藍色禮服，低胸設計讓她渾圓美胸見客，下半身開高衩到腿根，凹凸有致S曲線一覽無遺，完全看不出已經43歲，不僅皮膚緊緻無瑕疵，身材也是完全沒贅肉，讓人相當驚豔。

章子怡生圖狀態超好。(圖／取自微博)

劉亦菲生圖飄仙氣。(圖／取自微博)

而「神仙姐姐」劉亦菲則是穿上一襲天藍色的飄逸禮服，小露酥胸又仙氣十足，她也憑著《夢華錄》獲得金蓮花最佳女主角獎。此外，兩人在網友曬出的生圖中，狀態根本好到沒話說，讓眾人都驚呼「章子怡這臉蛋絕了…真大美女」、「章子怡的臉和身材真的沒有拉垮過」、「劉亦菲太美了吧，仙女就是仙女」、「劉亦菲是不是18啊，膠原蛋白滿滿」、「兩個人都好美啊，狀態都好絕」。

但也有網友認為章子怡秒殺劉亦菲，「章子怡竟然贏了啊」、「天啊，儀態、身材吊打啊」、「這殘忍的對比」，不過不少人認為這沒什麼好比，2人各有各的美，美女就是要一起誇的。