烏克蘭總統府顧問波多利雅科指出，總統澤倫斯基美國行駁倒俄羅斯所謂美烏關係冷卻說法，他並將直接爭取美國提供所需武器抗俄。克里姆林宮則重申，看不出任何與基輔和談機會。

路透社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此行將與美國總統拜登會談，有機會向對方說明烏克蘭情勢真實狀況、抗俄所需武器，以及需要這些武器的原因。

繼昨天走訪開戰以來爆發最激烈戰鬥之一的烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）慰勞官兵後，澤倫斯基今天啟程前往華府。

波多利雅科在書面回應中告訴路透社：「澤倫斯基先生於走訪戰事最激烈地點巴赫姆特後，立即啟程正式訪問美國，這不僅具高度象徵意義，也極其重要。」

「首先，這項訪問本身，以及計劃展開會談的層級，都明確地證明兩國間的高度信賴。其次，俄方試圖證明所謂我們雙邊關係正在冷卻的說法，終將在此行中無疾而終。」

波多利雅科表示，俄羅斯對烏美關係的描述與事實「相去甚遠」。他強調：「美國明確地支持烏克蘭。」

他表示，澤倫斯基將有機會向美國政治精英展現這場戰爭的真正規模、真實面貌，以及在正確條件下恰當地結束戰爭的重要性。

他說：「第4，武器、武器，以及更多的武器。親自解說我們為何需要某些種類武器，這很重要。尤其是裝甲車、最新飛彈防禦系統和長程飛彈。」

波多利雅科指出，澤倫斯基將說明為何對烏克蘭提供相關武器非但不會造成戰事升級，反而可以大幅降低俄羅斯戰力。

「在我看來，此行無疑將會在關鍵領域上開啟軍事合作並且使其完善健全、進一步動員美國兩黨的政治支持，並且就如果無法以恰當方式結束戰爭，對未來描繪出更清楚的圖像。」

與此同時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天指出，西方持續武裝烏克蘭將會「深化」這場衝突，對基輔而言恐怕會事與願違。

他說：「還在繼續供應武器，而且規模擴大。這一切當然會造成衝突惡化，這對烏克蘭而言不是好兆頭。」

被問到莫斯科是否預期澤倫斯基此行會有任何正面成果時，培斯科夫回答：「沒有。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111221