民進黨立委蔡適應、鍾佳濱等人提出的選罷法「排黑」修法草案版本，被發現悄悄塞入要求將選舉公報「學歷」項目刪除。對此，前立委郭正亮今（21）日就表示，「這會讓人家覺得這是不是瓜田李下，這些人缺乏政治智慧，這種提案相當離譜」，引發討論。

民進黨排黑條款修法草案的提案者之一蔡適應，日前博士學位才遭撤銷，而20日於立法院程序委員會提出的選罷法草案，把《選罷法》第47條原本規定選舉公報要列出學歷的「學歷」二字刪除，也就是讓選舉公報未來不用列學歷，遭到在野黨反對，因而卡關、暫緩列案。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個提案竟然有24人連署，民進黨黨中央、立院黨團都不管，可是我實在很難了解，提這種案幹什麼？難以想像，因為全世界沒有這個例子」，郭正亮更直呼，「這會讓人家覺得這是不是瓜田李下，這些人缺乏政治智慧，這種提案相當離譜，我坦白說，這次因為黑金要限制參政權，也是台灣唯一的立法，是嚴重違犯憲法的」。