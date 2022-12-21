為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技、大佳國際宣布成立「佳研智聯」公司。未來將會透過一站式提供臺灣業者軟體、硬體與系統三方結合的智慧製造服務，包含例如工廠製程自動化、智慧倉儲等產線與倉儲的串接。

經濟部技術處副處長林德生表示，自2017年開始，經濟部和機械公會合作，委託工研院等法人單位推動智慧機械雲計畫，投入超過6億元預算，這三年來已協助國內許多業者轉型並開拓新的服務模式，讓法人單位和學校研發的技術，能更快速的在產業落地。今日機械雲計畫更進一步，由工研院、研華科技與大肚山基金會共同合作，衍伸新創公司「佳研智聯」，期許未來協助產業更順利的導入工業務聯網相關應用，促進拓展海外產線，為國際化的營運服務打下良好的基礎，更能朝向2025年突破2兆元目標的機械產業願景邁進一大步。

研華科技暨佳研智聯董事長劉克振表示，研華將透過自身在物聯網硬體優勢以及工業物聯網雲平台WISE-IoT的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外臺商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

大佳國際董事長廖紫岑表示，在整合過程中，財團法人大肚山產創基金會以政策對接、產業媒合輔導的角色，加上工研院的軟體與國產設備優勢，結合研華的關鍵組件以及自動化系統，共同成立了佳研智聯股份有限公司，英文名稱為Expetech，Expetech是Expedition與 Technolog兩個單字的結合，展現了透過創新技術優勢進行海外拓荒、探險新市場的目標與願景。

佳研智聯公司已於今年6月正式登記成立，由劉克振擔任董事長、廖紫岑擔任副董事長、原工研院智慧機械科技中心組長羅佐良擔任總經理，並由研華支援公司業務與行政管理資源。短中期將優先鎖定臺灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供包含機聯網、自動化產線、產線控制技術、技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作與授權與服務模式授權等服務。