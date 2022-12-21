盧廣仲先前剛結束一日雙場萬人小巨蛋演唱會，日前在台北「女巫店」舉辦極近距離的「一夜兩場」的演出。他提到，因這幾年疫情影響該場地經營困難，一得知此消息後，馬上決定重回15年前場地演出，「15年前快出道時，第一次在女巫店開唱，感覺一切很新鮮魔幻，15年過後，從小巨蛋重回女巫店，想把最初對音樂的嚮往，帶給現場觀眾。」

他當天飆唱〈Nice to Meet You〉、〈陪我去青康藏高原〉等熱門歌曲，還加碼開放粉絲現場點歌，笑說：「限量機會僅有今夜才有，想知道大家在小巨蛋之後，還有什麼歌想聽。」適逢世足冠軍賽日前順利落幕，梅西率阿根廷奪冠，他應景唱到11年前〈梅西好朋友〉時，笑說：「你們喜歡的不只是一個歌手，還是一個預言家。」

他跨年夜將到台東陪伴粉絲歡慶，開心表示：「能在台灣最早迎接曙光的地方歡迎2023年的到來，希望能給大家一起勵志的迎接新年。」更預告明年4月將再次前進澳洲開唱，在當地舉辦「勵志演說演唱會」，計劃一路從布里斯班、墨爾本再唱到雪梨，期待跟南半球的粉絲相會互動。