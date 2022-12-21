【立綱氣象報報】冷空氣南下 北部雨後多雲溫降

強烈大陸冷氣團發威！今晚到明（22）日全台有17個縣市恐出現低於10度的極端低溫，氣象主播戴立綱預估寒流明日抵台，氣溫持續下滑，周六（12/24）最冷僅有8度左右，不過（12/25）聖誕節當天氣溫略升，維持到下周三（12/28）後，將再有一波東北季風襲台。

氣象局發布低溫特報，今夜到明日白天的低溫區域分別為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣等地可能出現10度以下低溫。

氣象局針對全台17個縣市發布低溫特報，氣溫可能會低於10度。（圖／取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日各地普遍晴朗，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。而今夜至明日清晨，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東13至15度，沿海、空曠地區還會更冷。明日北部及東北部整天寒冷，高溫僅16至18度，其他地區高溫也只有20至23度，中南部要注意日夜溫差大。

氣象主播戴立綱指出，強烈大陸冷氣團將為台灣帶來乾燥冷空氣，明日寒流抵台，氣溫持續下滑，晚間低溫約10度，受到輻射冷卻影響，預估周六最冷，僅有8度左右，雲嘉南空曠地區溫度可能更冷，下周日（12/25）晚間冷空氣減弱，低溫回升到12度，一直到下周三（12/28）東北季風再起，又會轉為濕涼的天氣。

另外，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，預估周四到周日冷氣團達寒流等級，屬乾冷天氣型態，日出以後就會回溫，最低溫皆出現在清晨、夜間，中北部、宜蘭市區低溫下探8至10度，各地郊區、空曠、靠山區可能出現極端低溫，呼籲民眾做好保暖準備。