媒體人、作家蔡詩萍將出任台北市文化局長，引發爭議，甚至挨批「藍皮綠骨」，蔡詩萍今天對此坦言，說他是「藍皮綠骨」或是「綠皮藍骨」，都很不公平，因為他在臉書中，對總統蔡英文從「卡管中閔」開始，以及新竹市前市長林智堅論文事件，什麼時候少過批評？

針對反彈聲浪的強度，有感到驚訝嗎？蔡詩萍今（21日）在廣播節目《POP撞新聞》中表示，也還好，平常做評論，罵人也是要被人罵，做廣播時很多人也有不同意見，或者是臉書，基本上他不刪留言，除非是罵到他的家人，而不是來討論的。

蔡詩萍坦言，他很意外的是，有些朋友跳出來支持他，像中廣董事長趙少康、台北市議員游淑慧、前立委蔡正元等，他們其實都還不反對，都認為準台北市長蔣萬安可找他試試看；還有蠻多藍營朋友從正面來看這件事，包括國民黨主席朱立倫。

蔡詩萍表示，他過去是媒體人，就信念來批評政治，說他是「藍皮綠骨」或是「綠皮藍骨」，都很不公平。因為他在臉書中，對總統蔡英文從「卡管」開始，到後來新竹市前市長林智堅的論文事件，什麼時候少過批評？

蔡詩萍強調，他做評論，有他的信念，在政治上就是自由主義者，很年輕就受到學者胡適、殷海光的影響，強調自由民主優先，一直是用這個原則批評早期威權的國民黨與現在的民進黨。