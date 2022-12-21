古曜威與啦啦隊女神孟潔21日出席公益活動。單身4年的古曜威，表示近期感情仍是空窗，空檔只宅在家或是與好友打麻將，自認感情順其自然，正努力拼事業，並分享最近被封為「送子哥」，因為今年合作拍攝MV的好友粿粿、陳語謙接連結婚懷孕，他開心說十分巧合。

2人相識多年、頗有私交，被問及理想情人？他直言，很喜歡孟潔的個性，「希望另一半是活潑、氣質、皮膚白及不要太黏。」31歲的孟潔在啦啦隊人氣頗旺，自稱已單身3年，公司沒有禁愛令，未來男友以結婚為前提交往，透露理想型是胡宇威，「他很帥氣，結婚後也對老婆很好」。

談到夯劇《First Love 初戀》，她憶起初戀在大學，與對方是參加歌唱比賽相識，加上他們是遠距離戀愛，交往3個月僅見面2次，雙方分手後，她發現對方隨即交往新歡，疑似遇到渣男劈腿，當時陷入難過情傷。

古曜威、孟潔近期攜手推出，由旅美知名藝術家Tzu Ying Kuo所繪製，有他們肖像的Q版Line貼圖，販售的收入所得，全數捐贈紅心字會，作為弱勢孩童三餐餐費使用。孟潔表示，在拍攝Line貼圖的過程中，古曜威就偷偷把好看的表情貼圖都先拍完了，然後留那些要作怪逗趣的表情，讓她來拍，真的是表情大考驗，古曜威笑回說，因為妳比較可愛，所以那些比較有特別的表情包，像是「哇、Pass、辛苦了、GG了」這類的都交給妳了。