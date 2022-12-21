鎖定經營離岸風電吊掛業務的海立航空，因是資本額僅5萬元小公司，遭質疑「假本土、真外資」。但是據了解，海立航空股東之一本土商台灣海立，是由一位華航退役機師籌設，沒有財團背景，先註冊5萬資本額，目的是「搶時效」，先搶籌設許可，後續再去擴充資本額。該機師已找好台灣股東合計要出資2500萬以上，拿到51％股份，連同德商Heli Service出資49％，將公司資本額提升到到5000萬台幣，以符合民航局要求的普通航空業營運許可條件。

海立航空為德企Heli Service International GmbH，與國內台灣海力共組的合資公司，這家公司總部位於德國，主要提供專業直升機進行運維作業服務給離岸風電民間企業，例如：西門子、Vestas、沃旭等大廠，未來主要是承接國內兩大風機外商之一維斯特（Vestas）的工程吊掛業務。

根據側面了解，台灣海立為華航退休機師個人成立，背後沒有任何財團或政黨色彩。除了個人出資外，也找好了台灣股東合資。

至於為何今年4月海立航空僅向台北市政府登記為5萬元資本額小公司？這部分經濟部說明，它們是為了「搶時效」，先達到成立公司門檻去申請「籌設許可」，拿到之後會再去做籌資動作，後續要取得「營運許可」資格，還有飛航五階段申請要走。

該部強調，吵資本額5萬元就是個假議題，因為經營航空業，如果業務是載人，資本額至少要7億5000萬起跳，非載人像海立做吊掛業務，可降低到5000萬元。但是仍要達到此資本額，否則就拿不到營運許可，外界的憂慮不存在。

經濟部進一步說，依據民航法規，普通航空業國外投資不能超過50％，也就是台灣合資對象這邊出資必須達2500萬元以上，本土持股超過50％以上才會獲民航局同意，這是基本門檻。

那又為何海立航空先前籌設許可申請不到，要勞動經濟部長王美花出面協調？該部說明，外商來台不熟悉我國法令與文件要求，準備不齊被退件，後來計劃書重改，交通部也有協助程序，也就過關。「但這僅是筆試及格，後續還有術科考試要過。」