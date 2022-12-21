蕭煌奇預告將把最愛的柔道搬上舞台，21日重回學校練習重拾手感。（好莉嗨提供）

蕭煌奇將在24、25日開唱，心情興奮又期待。（好莉嗨提供）

金曲台語歌王蕭煌奇將在24、25日於台北國際會議中心舉行「朋友你現在好嗎？」演唱會。曾是柔道國手的他，奪下過亞運銅牌等亮眼成績，被封為「被音樂耽誤的柔道選手」，預告這次開唱將把最愛的柔道搬上舞台，「我跟演唱會導演許願了10年，這次終於成功了」，21日赴練習場與選手們對戰，重拾手感。

他在現場換上當年比賽的戰袍，表示現在的指導教練居然是他以前柔道教練的兒子，十分有緣，教練大讚蕭煌奇，雖然已離開運動界多年，但身體的素質和戰力還是很厲害，「出來比賽還是會得名次那種」。他近日為演唱會重拾柔道，在練習場上與小鮮肉選手對打，開心說，自認手感還不錯，「感覺我都回春了。」

蕭煌奇小學4年級開始學習柔道，過去曾被教練誇讚很努力也頗具天資，果然不到20歲成為柔道國手，擁有柔道黑帶兩段的他，曾出賽1994北京殘障亞運，一舉奪下銅牌，隨後在1996赴美出戰亞特蘭大殘障奧運會拿下全球第7，如今26年後，將在出道20周年演唱會上重現柔道，他熱情說：「到時候要為我柔道加油吶喊。」