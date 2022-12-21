民進黨在九合一大選跟嘉義市長補選連續遭到重挫，台灣民意基金會20日也公布最新民調，蘇貞昌內閣不滿意度52.6％，滿意度僅剩36%，其中非常不滿意高達28.5％，民眾要求內閣總辭的呼聲相當高。對此，前立委沈富雄20日就表示「這份民調對民進黨來說是空前的危機，而且是沒有辦法翻轉的危機，民進黨的支持者都跑掉了」，引發討論。

沈富雄20日在網路節目《少康戰情室》中表示，「民進黨現在敢講的比較露骨的檢討，都是邊緣人物，因為大部分人還是不敢講」，而沈富雄更提及，台灣民意基金會所公佈的最新民調，「對民進黨來說是空前的危機，而且是沒有辦法翻轉的危機，因為過去民進黨之前有一個崩盤，那一次民進黨的支持者都跑掉，變成中間選民，但下來的人數維持不到四個月馬上反轉」。

沈富雄更指出，但這次不一樣，拋棄民進黨的支持者變成跑到國民黨去了，「跑去國民黨的跟跑去中間選民的黏著性是不一樣的，跑到國民黨去一年」，沈富雄最後更認為，「從王鴻薇補選到2024總統大選只有一年，民進黨要反轉，環觀天下，沒有這樣的閣揆」。